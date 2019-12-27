Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о проведении 110-летия со дня рождения Ази Асланова, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении говорится, что в январе 2020 года исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося военного деятеля, дважды героя Советского союза, генерал-майора Ази Ахад оглу Асланова.

Министерству обороны совместно с Министерством образования и Министерством культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи с 110-летием дважды героя Советского союза, генерал-майора Ази Асланова.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.