Украинские хакеры взломали тысячи серверов по всему миру

Сотрудники украинской киберполиции разоблачили в Харьковской области группировку хакеров, которые взломали более 20 тысяч серверов по всему миру. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным правоохранительных органов, группировка действовала с 2014 года. В ее состав входили трое украинцев и один иностранец. Они были участниками хакерских форумов и осуществляли заказы на взлом серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США. Атакуемые злоумышленниками серверы принадлежали частным предприятиям или отдельным лицам.

Для получения доступа к ним преступники эксплуатировали уязвимости в операционной системе Windows. Группировка использовала часть серверов в собственных целях. В частности, с их помощью они осуществляли DDOS-атаки и создавали бот-неты для майнинга. Кроме того, некоторые серверы они продавали другим хакерам.

Злоумышленники получали доходы от своей деятельности на крипто- и электронные кошельки. На нескольких из них было обнаружено почти 80 тысяч долларов.