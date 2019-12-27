Отдел информации 19:08

Сотрудники Главного оперативно-следственного Управления Госкомтаможни и Главного таможенного управления на воздушном транспорте провели уникальную спецоперацию, в результате которой по пяти фактам пресекли попытки перевести через границу 24 килограмма опиума, сообщает пресс-служба Госкомтаможни. Так 6 декабря была подвергнута кинологическому осмотру почтовая посылка, которая была отправлена из Азербайджана в Австралию.

В представленной электронной таможенной декларации было указано, что в почтовой посылке находится 16,2 кг ткани. Однако, экспортер гражданин Ирана Мохаммадианфаглу Джалал Эбадоллах не участвовал напрямую в таможенном оформлении. При таможенном осмотре на посылку внезапно отреагировала служебная собака. При тщательном осмотре посылки было выявлено, что в ткань были завернуты наркотические средства. В общей ложности было обнаружено и изъято 3,154 кг опиума. Спустя несколько дней к оперативникам поступила информация о том, что посредством почты из Азербайджана пытаются отправить еще одну партию наркотических средств. Была задержана почтовая посылка общим весом в 7,6 кг, которая была отправлена из Джалилабада в Австралию. В ходе осмотра посылки внутри нее были обнаружены два детских одеяла, в которые был завернуты 2,723 кг опиума.

Еще одна попытка отправить наркотические средства посредством почтовой посылки была раскрыта сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте. Так была подвергнута кинологической проверке посылка, отправленная жителем Билясуварского района в Австралию. При проверке в посылке также были обнаружены одеяла, внутри которых были спрятаны 2,873 кг опиума. Также были обнаружены еще две почтовые посылки с наркотиками, отправленные жителем Джалилабадского района в Австралию. На основе информации, поступившей в Главное таможенное управление на воздушном транспорте и Следственно управление, были задержаны две почтовые посылки общим весом в 7,9 и 8 кг. В посылках были обнаружено и изъято 5, 973 кг опиума, которые также были спрятаны в одеялах. В ходе оперативных мероприятий был установлен человек, сдавший посылки в почтовое отделение Джалилабадского района. Во время допроса он признался, что аналогичным способом отправил наркотические средства в Канаду. Данная посылка была задержана оперативниками и ходе ее осмотра были обнаружены 4,86 кг опиума, спрятанных в детских подушках. Благодаря усиленным оперативным мероприятиям, сотрудникам Главного оперативно-следственного управления Госкомтаможни удалось установить, что 19 декабря преступная группа из Ирана намерена доставить в Азербайджан еще одну посылку с наркотиками. Данную посылку они планировали отправить в Канаду через почтовое отделение в Джалилабадском районе.

На основе данной информации оперативная группа немедленно взяла под контроль здание почты и близлежащую территорию, а также всех людей, кто входил в в здание. В первой половине дня туда прибыл человек и заявил, что хочет отправить посылку в Канаду. Оперативники немедленно задержали его. Задержанным оказался гражданин Ирана Дельнаваз Бардизи Наджиб Гасем. При осмотре его чемодана были обнаружены одеяло и подушка, внутри которых были спрятаны 4,373 кг опиума. При нем также были обнаружены 0,2 грамма опиума, а также 2,5 таблетки наркотического средства, спрятанного в носках.