В Азербайджане появилось Агентство по обеспечению качества в образовании
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ о создании публичного юридического лица Агентство по обеспечению качества в образовании (TKTA).
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Агентство создается на базе реорганизации Управления аккредитации и нострификации Министерства образования.
TKTA входит в структуру Минобразования. Уставной капитал Агентства составляет 100 тыс. манатов.
Согласно указу, Кабинету министров поручено обеспечить Агентство административным зданием, а также решить другие вопросы материально-технического обеспечения.
Министерству образования поручено в течение двух месяцев утвердить (по согласованию с Кабинетом министров) структуру Агентства, штатное расписание и размеры зарплат (включая надбавки к зарплате, премии и другие платежи).