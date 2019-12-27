Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 10 января 2020 года с 11:00 до 12:30 состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 50 миллионов манатов, сообщает БФБ.

На торги будут выставлены ноты номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 84 дня. Срок погашения нот – шестого апреля 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 29 декабря составляет 1,7 AZN/USD.