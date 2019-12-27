Путин поблагодарил Трампа
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора глава государства поблагодарил президента США за информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Информация была передана по линии специальных служб.
Руководители двух государств также обсудили вопросы, которые представляют общий интерес, и договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом.