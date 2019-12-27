Путин поблагодарил Трампа

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора глава государства поблагодарил президента США за информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Информация была передана по линии специальных служб.

Руководители двух государств также обсудили вопросы, которые представляют общий интерес, и договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом.