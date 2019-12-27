Так в соответствии с требованиями Бакинского транспортного агентства, выполняющее перевозки по этому маршруту, ООО Çinar Trans закупило 20 новых автобусов.

С завтрашнего дня рейсы по маршруту №160 будут выполнять новые 12-метровые автобусы марки BMC Procity.

Это в значительной мере улучшит ситуацию с пассажироперевозками в поселке Бина, население которого насчитывает 57 тысяч человек.

Автобусы, которые эксплуатировались на маршруте №160, не были адекватны потоку пассажиров и вызывали беспокойство у населения. В связи с этим поступало большое количество обращений в Бакинское транспортное агентство.

Помимо обновления автобусного парка, ООО Çinar Trans также расширило территорию своей производственной базы и открыло новые ремонтные цеха.