Сергей Кургинян: «Карабах будет первой жертвой Пашиняна»
Российский политолог армянского происхождения, лидер общественно-политического движения «Суть времени» Сергей Кургинян призвал армянский народ свергнуть Никола Пашиняна, ибо, по его мнению, это приведет к потере армянами Нагорного Карабаха.
«Для меня господин Пашинян – это трагедия армянского народа, - заявил Кургинян в ходе своего выступления на канале «Суть времени» в Youtube. - Пашинян, с моей точки зрения, человек ничтожный, для Армении крайне вредный. Каким образом армянский народ его избрал – для меня глубокая загадка.
Пашинян – это пустота, но ее же выбрали. По мне, так Пашинян отвратителен. Но это мое мнение. Решать его судьбу должны граждане Армении».
По мнению эксперта, у Армении нет иного пути, кроме как быть с Россией.
«На кого надеется Армения? На Америку? Это надежда конца 1980-х годов еще жива? – спрашивает Кургинян. - Это безумная надежда, глубоко губительная для армянского народа и абсолютно смертельная для Карабаха.
Если в итоге всего происходящего Армения при фантастическом варианте войдет в НАТО, то первое что будет сделано, это отдача Карабаха Азербайджану. Потому что Азербайджан тоже войдет в НАТО, так как Закавказье по частям никому не нужно. Единственное, где может существовать Армения, это русское имперское поле.
Как эксперт и как человек, я считаю, что единственная задача армянского народа – конституционным образом свергнуть Пашиняна и вернуть Армению на правильный курс, отвечающий армянским национальным интересам. А другого курса, кроме прорусского, у Армении не существует. Такой выбор жизненно важен для армянского народа, чтобы самосохраниться и куда-то двигаться. Но он в тысячу раз еще более важен для Карабаха, который будет первой жертвой «пашиняновщины», сателлитно-американского существования, «соросятины» и всего остального».
Кургинян, который некоторое время тому назад сделал громкое заявление по поводу сумгаитских событий 1988 года, заявив, что не азербайджанцы убивали армян, а люди со стороны, нанятые представителями международных частных структур, вновь обвинил Армению в развале СССР.
«Армения участвовала в распаде империи, - говорит он. - И для меня это большое горе, которое я до сих пор переживаю. Я считаю, что распад империи – колоссальная ошибка всех народов, в нее входивших.
В момент, когда карабахцы, реагируя на некие сумгаитские погромы и прочее, начали говорить о своем отделении, я реагировал на это очень болезненно. Я понимал, что это запуск уничтожения империи и в конечном счете это будет уничтожением самого Карабаха. Я предупреждал об этом сразу. Я предупреждал, что те мерзавцы, которые эту кашу заварили, в итоге сдадут Карабах. Я оказался прав? Левон Тер-Петросян сдал Карабах, как только получил какие-то возможности, разыгрывая карабахскую карту. Он тут же кинул Карабах. Пашинян сейчас делает то же самое».
Российский политолог также считает, что армянский народ должен подняться на борьбу за экс-президента Роберта Кочаряна. По его мнению, подписание обращений об освобождении Кочаряна – дело бессмысленное.
«Роберт Кочарян сел в тюрьму сознательно, он приехал в Армению с тем, чтобы в нее сесть. Он не жертва пашиняновского режима, он субъект армянской политики. Сделавший свой человеческий выбор, который я бесконечно уважаю».
Поэтому, подчеркнул он, ни о каком помиловании или смягчении участи Кочаряна речи быть не может, это неправильная постановка вопроса. «Речь может идти о другом. Или армянский народ одумается, и господин Пашинян перестанет существовать как армянский политик, или он не одумается», - добавил Кургинян.