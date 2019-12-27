Сергей Кургинян: «Карабах будет первой жертвой Пашиняна»

Российский политолог армянского происхождения, лидер общественно-политического движения «Суть времени» Сергей Кургинян призвал армянский народ свергнуть Никола Пашиняна, ибо, по его мнению, это приведет к потере армянами Нагорного Карабах а.

«Для меня господин Пашинян – это трагедия армянского народа, - заявил Кургинян в ходе своего выступления на канале «Суть времени» в Youtube. - Пашинян, с моей точки зрения, человек ничтожный, для Армении крайне вредный. Каким образом армянский народ его избрал – для меня глубокая загадка.

Пашинян – это пустота, но ее же выбрали. По мне, так Пашинян отвратителен. Но это мое мнение. Решать его судьбу должны граждане Армении».

По мнению эксперта, у Армении нет иного пути, кроме как быть с Россией.

«На кого надеется Армения? На Америку? Это надежда конца 1980-х годов еще жива? – спрашивает Кургинян. - Это безумная надежда, глубоко губительная для армянского народа и абсолютно смертельная для Карабаха.

Если в итоге всего происходящего Армения при фантастическом варианте войдет в НАТО, то первое что будет сделано, это отдача Карабаха Азербайджану. Потому что Азербайджан тоже войдет в НАТО, так как Закавказье по частям никому не нужно. Единственное, где может существовать Армения, это русское имперское поле.

Как эксперт и как человек, я считаю, что единственная задача армянского народа – конституционным образом свергнуть Пашиняна и вернуть Армению на правильный курс, отвечающий армянским национальным интересам. А другого курса, кроме прорусского, у Армении не существует. Такой выбор жизненно важен для армянского народа, чтобы самосохраниться и куда-то двигаться. Но он в тысячу раз еще более важен для Карабаха, который будет первой жертвой «пашиняновщины», сателлитно-американского существования, «соросятины» и всего остального».