Первый президент Казахстана наградил посла Азербайджана в Казахстане золотой медалью «Единство». Как сообщает АзерТАдж, медаль вручена Рашаду Мамедову за заслуги в развитии азербайджано-казахстанских отношений, а также за его вклад в укреплении гармонии между народами.

Выступивший на церемонии награждения зампредседателя Ассамблеи казахского народа Джансеит Тюмебаев отметил, что Рашад Мамедов играет активную роль в установлении диалога высокого уровня между двумя странами. Он вносит большой вклад в то, чтобы национальный отношения в многонациональном Казахстане продолжались в условиях мира, гармонии и взаимного доверия. Именно учитывая все перечисленное, председатель Ассамблеи казахского народа Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение и удостоил Рашада Мамедова высокой награды.

По словам Джансеита Тюмебаева, азербайджанцев и казахов связывают исторические, этнические и культурные связи. В настоящее время в Казахстане проживает свыше 150 тысяч азербайджанцев, которые активно участвуют в политической, культурной и социальной жизни страны.

Посол Рашад Мамедов поблагодарил за высокую награду и отметил, что здоровую и крепкую основу между двумя странами заложили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев.

По его словам, связи между двумя странами, носящие стратегический характер, находятся в постоянном центре внимания президентов Азербайджана и Казахстана.