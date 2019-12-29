Македония строит новый трубопровод для азербайджанского газа

Северная Македония намерена построить газопровод с Болгарией, чтобы получить доступ к азербайджанскому газу, передает Central European Financial Observer.

Как сообщается, представители торгово-промышленных палат Северной Македонии и Болгарии выступили с инициативой строительства газопровода, соединяющего восточно-македонский город Струмица с соседним болгарским городом Петрич.

Инициатива была представлена как премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву, так и его болгарскому коллеге Бойко Борисову. Планируется создать совместное предприятие, которое будет разрабатывать проект и привлекать средства для его реализации. Проект оценивается в 20-25 миллионов евро, на его завершение потребуется около трех месяцев.

Заев отметил, что между Струмицей и Петричем уже существует газопроводная сеть, которая транспортирует сжиженный природный газ из Болгарии в Северную Македонию.

Он сказал, что второй трубопровод улучшит общие энергетические связи между двумя странами и создаст доступ обеих стран к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.