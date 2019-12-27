Новые проекты Международного фонда Ильяса Эфендиева: от Baby box до проблем с водоснабжением Интервью с Камиллой Алиевой
В 2005 году в Азербайджане с целью сохранения, изучения и популяризации творческого наследия азербайджанского писателя Ильяса Эфендиева был учрежден Международный фонд его имени. Со дня основания Фонд осуществляет благотворительную деятельность, направленную на поддержку развития культуры, искусства и реализует социальные проекты. В январе 2019 года исполнительным директором Международного фонда Ильяса Эфендиева была избрана финансовый эксперт Камилла Алиева. Какие проекты реализовал Фонд в прошедшем году? Какие у него планы на 2020-й? Ответы на эти и другие вопросы мы решили получить у самой Камиллы Алиевой.
- Около года назад мы брали у вас интервью по случаю вашего избрания исполнительным директором Международного фонда Ильяса Эфендиева. Тогда, помнится, вы рассказывали о планах Фонда на 2019 год. Хотелось бы узнать, что из этого удалось реализовать.
- Из того, что мы год назад намечали, активно осуществляется разработка и продвижение посредством наших филиалов конкретных социально-гуманитарных проектов в отдельных зарубежных странах. Это очень кропотливое и сложное направление, связанное с активным поиском финансовых средств на основе использования новейших финансово-инвестиционных технологий и инновационных моделей фондрайзинга.
- А какие у Фонда планы на следующий год?
- 2020 год обещает быть для нашей организации очень насыщенным различными событиями и проектами в рамках нашей международной деятельности. Но не буду углубляться в детали международных проектов, а расскажу вам о проекте, который планируется к реализации в Азербайджане.
Это проект, направленный на решение ряда социальных проблем наших граждан. Старт проекта планируется на первое полугодие 2020 года в одном из поселков города Баку, а конкретно в поселке Говсан и на приближенной к нему территории.
Проект состоит из нескольких этапов и будет носить пилотный характер. Открыв отделение Фонда в данной местности, мы будем вести мониторинг социальных проблем населения, жителям региона будет оказываться бесплатная юридическая помощь.
Согласно результатам нашего последнего мониторинга, в данной местности есть большая проблема с системой водоснабжения и канализации. Приняв это во внимание, мы уже начали вести переговоры с некоторыми зарубежными компаниями, которые в свою очередь предлагают достаточно доступные способы решения этой проблемы.
Надеемся, что начиная с будущего года нам удастся добиться результатов в этом направлении.
А также хочу особо отметить проект для наших будущих сограждан - новорожденных и их матерей. Фондом будет запущен проект Baby box.
- Можно подробнее об этом проекте? В чем заключается его суть?
- Вaby box - это корзина, в которой собрано 25 различных принадлежностей для новорожденного малыша: памперсы, одеяло, одежда, средства по уходу за малышом и другие необходимые вещи.
Данная корзина будет бесплатно выдаваться каждой роженице, зарегистрированной и родившей в данной местности.
- А как можно будет получить данную корзину?
Для получения корзины необходимо будет представить определенные документы о прописке и самом рождении малыша в отделение Фонда в поселке Говсан. Открытие отделения Фонда запланировано на первое полугодие наступающего года, как я и сказала выше. Более детальную информацию можно будет получить непосредственно в отделении после его открытия.
- Ну что же, это очень хорошие новости в преддверии новогодних праздников. Хотим пожелать вам успехов в реализации ваших проектов…
- Спасибо большое. Взаимно поздравляю вас и всю вашу редакцию с наступающим Новым годом! Хочу также отметить, что это только начало. В будущем мы надеемся, что география проекта будет расширяться. Мы уже начинаем вести переговоры с соответствующими государственными структурами для проведения данного проекта по всей стране.