В 2005 году в Азербайджане с целью сохранения, изучения и популяризации творческого наследия азербайджанского писателя Ильяса Эфендиева был учрежден Международный фонд его имени. Со дня основания Фонд осуществляет благотворительную деятельность, направленную на поддержку развития культуры, искусства и реализует социальные проекты. В январе 2019 года исполнительным директором Международного фонда Ильяса Эфендиева была избрана финансовый эксперт Камилла Алиева. Какие проекты реализовал Фонд в прошедшем году? Какие у него планы на 2020-й? Ответы на эти и другие вопросы мы решили получить у самой Камиллы Алиевой.

- Около года назад мы брали у вас интервью по случаю вашего избрания исполнительным директором Международного фонда Ильяса Эфендиева. Тогда, помнится, вы рассказывали о планах Фонда на 2019 год. Хотелось бы узнать, что из этого удалось реализовать.

- Из того, что мы год назад намечали, активно осуществляется разработка и продвижение посредством наших филиалов конкретных социально-гуманитарных проектов в отдельных зарубежных странах. Это очень кропотливое и сложное направление, связанное с активным поиском финансовых средств на основе использования новейших финансово-инвестиционных технологий и инновационных моделей фондрайзинга.

- А какие у Фонда планы на следующий год?

- 2020 год обещает быть для нашей организации очень насыщенным различными событиями и проектами в рамках нашей международной деятельности. Но не буду углубляться в детали международных проектов, а расскажу вам о проекте, который планируется к реализации в Азербайджане.

Это проект, направленный на решение ряда социальных проблем наших граждан. Старт проекта планируется на первое полугодие 2020 года в одном из поселков города Баку, а конкретно в поселке Говсан и на приближенной к нему территории.

Проект состоит из нескольких этапов и будет носить пилотный характер. Открыв отделение Фонда в данной местности, мы будем вести мониторинг социальных проблем населения, жителям региона будет оказываться бесплатная юридическая помощь.

Согласно результатам нашего последнего мониторинга, в данной местности есть большая проблема с системой водоснабжения и канализации. Приняв это во внимание, мы уже начали вести переговоры с некоторыми зарубежными компаниями, которые в свою очередь предлагают достаточно доступные способы решения этой проблемы.

Надеемся, что начиная с будущего года нам удастся добиться результатов в этом направлении.

А также хочу особо отметить проект для наших будущих сограждан - новорожденных и их матерей. Фондом будет запущен проект Baby box.

- Можно подробнее об этом проекте? В чем заключается его суть?

- Вaby box - это корзина, в которой собрано 25 различных принадлежностей для новорожденного малыша: памперсы, одеяло, одежда, средства по уходу за малышом и другие необходимые вещи.

Данная корзина будет бесплатно выдаваться каждой роженице, зарегистрированной и родившей в данной местности.