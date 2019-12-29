В Белоруссии назвали основные разногласия с Россией

Москве и Минску необходимо согласовать вопросы по газу, нефти и налогам в интеграционном пакете. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА.

Он также выразил надежду на то, что до конца 2019 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся и «определят развязки по этим темам». «Аргументации сторон понятны, нужно просто принятие политического решения», — объяснил Крутой.

Вице-премьер добавил, что в рамках интеграции Белоруссия не планирует отказываться от своей валюты. В то же время, по его словам, роуминг между двумя странами будет отменен. «И тарифы, по которым граждане смогут в том числе поздравлять друг друга с Новым годом, будут очень близкими. Они не будут одинаковыми, но будут отличаться на символические величины», — уточнил он.