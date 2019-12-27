В Турции задержаны более 100 нелегалов
У побережья турецкой провинции Айдын задержаны лодки с нелегальными мигрантами, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, на борту двух лодок находились 107 нелегальных мигрантов.
Мигранты были задержаны береговой охраной в районах Кушадасы и Дидим.
Все они являются выходцами из Сирии, Афганистана, Палестины и Ирана.
За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.