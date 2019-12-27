Обновление iOS сломало iPhone

Пользователи iPhone пожаловались на обновление iOS, после которого на смартфонах перестала работать сотовая связь. В большинстве случаев проблему решал только полный сброс настроек устройства. Об этом написал в Twitter IT-специалист Дэвид Эккер.

Владельцы смартфонов Apple раскритиковали обновление iOS 13.3, призванное улучшить стабильную работу девайсов. Однако на деле, сообщили пользователи, программный апдейт наоборот сломал устройства. Судя по реакции владельцев iPhone в соцсетях, после обновления со смартфона становится невозможно позвонить или отправить SMS. Подключиться к интернету можно только через Wi-Fi.

Дэвид Эккер написал, что обновление удалило настройки сотовой связи на его смартфоне. В ответ на запрос в Apple техподдержка посоветовала сбросить настройки iPhone и восстановить аппарат как новый. В итоге после сброса сотовая связь снова заработала. Эккер заметил, что данный вариант не очень удобен, так как с устройства стирается вся информация.

Некоторым владельцам смартфонов Apple так и не удалось починить сотовую связь даже после сброса настроек устройства. В соцсетях они заметили, что будут ждать обновления iOS, которое исправит ошибку.