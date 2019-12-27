Эйнулла Фатуллаев 10:00

Что это - быль или сказка? Хотя как быль, так и сказка – жанры устного народного творчества. Но слагается народными устами быль, взятая из жизни, а сказка – это все же вымышленный сюжет с волшебными героями. Вместо пролога Глава исполнительной власти (ГИВ) – это уже далеко не феодальный хозяин, наделенный неограниченной абсолютистской властью, выступающий в ипостаси трех букв закона и от имени самого закона. ГИВ – говоря устами президента – должен был и наконец становится слугой народа и воплощением законности и правопорядка. И это не сказка, а быль, притча во языцех, с которой и хочу начать сегодняшнее повествование…

Один из новоиспеченных молодых глав исполнительной власти, запечатленный объективами камер в формате нового освещения встреч и совещаний у президента, прибыл в район, которым и должен отныне управлять. Штатная боярская свита прихлебателей встретила главу, как и подобает Хану, - с ханжеством и жаждой угодить. Так уж повелось с доисторических советских времен – первые секретари райкомов, которые впоследствии где-то надели на себя рясы губернаторов, а где-то хокимов, и еще где-то иджрабашей (так с первых дней постсовка в Азербайджане называли наместников исполнительной власти), олицетворяли собой всю мощь безраздельной властной вертикали. И новому главе подготовили превеликие хоромы. Казенная надобность, как говорится. Но вот нелепость. Глава исполнительной власти обратился к штатным прихлебателям с несуразным вопросом: «А сколько стоит аренда этого жилья?» Вопрос весьма неприличный по нравам бесшабашных чиновников. И перед нами возникает картина, некогда описанная разве что пером самого Щедрина. Гримаса полного удивления и ужаса покрыла лица прихлебателей: «Сколько стоит?!» И все зашептались вокруг: «Неужели у него трещина в черепе?! Так ведь весь район издревле - казенное имущество местного царька!» Но новый глава был непреклонен. «Моя зарплата не позволит снимать эти хоромы! Найдите мне что-то поскромнее. Ведь зарплата моя не более 2 тысяч манатов. Если снимать такие хоромы, то на что же прожить весь оставшийся месяц?» - сказал в сердцах новый молодой глава района. «Как это - на что жить?» - расхохоталась остолбеневшая от удивления местная бюрократия. Ведь наш район – это пирог, к которому глава обязан подходить и нежно закусывать. Район застыл в ужасе… Такого не было с первого дня становления советской власти… Ярость президента и явление чиновника народу А в это время в местном клубе культуры облюбовавшие большой плазменный экран отшлифованного по современным канонам телеящика тысячи жителей района, разинув рты, ловили каждое слово пришедшего в ярость президента Ильхама Алиева: «Когда я еду в некоторые районы и спрашиваю у главы района об имеющихся проблемах, он говорит, что все прекрасно. Но ведь такого не может быть. Либо он сам не знает о проблемах, либо пытается их скрыть, либо же я не знаю, какие цели он преследует. Слова, сказанные мной новоназначенным главам районов перед телекамерами, являются самыми важными поручениями для них, и они должны их выполнять. В том числе и в отношении с гражданами не должно быть самоуправства, не должны смотреть на граждан свысока, должны служить им, не должны мучать их, не должны незаконно требовать деньги у предпринимателей на какие-то работы по благоустройству. Это недопустимо, нам не нужно такое благоустройство. Они не должны брать взяток…».

Президент не совладал с яростью. Ильхам Алиев с горечью признал, что зачастую чиновники не боятся и Аллаха. Аккурат до начала сеанса в клубе, главного события дня - выступления президента, район облетела новость о появлении странного главы исполнительной власти, который отказал самому себе в искомом феодальном праве на жизнь в роскошном дворце. Злая ли шутка – молодой «Добронравов» скромно появился на периферии с человеческим лицом, да не с праздными вопросами и желанием кого-то ободрать, а с прошением услышать о проблемах насущных и бедах людей, да с решительностью очистить авгиевы конюшни своего проворного и жадного предшественника. И глава исполнительной власти поступает согласно истинному кодексу нравов и чиновничьей этики – отказываясь от дворцов и привычной роскоши чиновника, вселяется в скромную неприглядную каморку обычного жителя мелкого городка. Нет, это была не злая шутка, не сказка и не быль, а воплощение мечты президента о праведном чиновнике – слуге народа. Новый глава, отбросив кордон отчуждения от народа – местную бюрократию, пошел в народ с прямыми вопросами и неприкрытым желанием разрушить старые порядки. И это естественно, ведь выбор в пользу не мазанки или лачуги, а дворца – самый что ни на есть непотизм и фаворитизм чистой воды! То есть из года в год Ильхам Алиев призывал обладателей власти над обществом принять скромный и аскетичный образ жизни. «Свой день рождения я праздную с беженцами!.. Берите пример с меня!.. Если чиновники или члены их семей пойдут на общество, то будут наказаны», - беспрестанно повторял президент.

К величайшему сожалению, беспричинно уверовав в свою августейшую неприкосновенность и безнаказанность, часть чиновничьего класса напоминала того самого зловещего кота из басни Крылова… Кот Васька слушает, да ест! Почему-то плуты, погрязшие в плутократии, кумовстве и патронате, были уверены, что борьба с коррупцией не дойдет до карательных мер. Хотя антикоррупционный дискурс президента не оставлял альтернативного пути. Преграда на пути Ильхама Алиева И вот несколько дней назад в Азербайджане произошло событие, с точки зрения азербайджанской политической традиции неестественное, ибо впервые за долгие годы власть прибегла к самой крайней и карательной форме борьбы с коррупцией в районах – уголовным делам и арестам. Вот уже на протяжении всего последнего года, с момента объявления нового реформаторского курса, президент как в своих публичных выступлениях, так и на различных совещаниях с чиновниками предупреждал, что борьба с коррупцией приближается к бифуркационной точке. Арест двух влиятельных региональных чиновников-сатрапов – знаковое событие в антикоррупционной стратегии Ильхама Алиева. Конечно же, ни в одной стране мира, даже в тоталитарно-деспотичных, борьба с коррупцией не ограничивалась одними карательными методами. Борьба с негативизмом в госаппарате и коррупцией «государевых людей» – совокупность продуманных, выверенных и разноплановых мер, начиная от арестов и административного наказания и заканчивая просветительской деятельностью и социальными мерами. За все время своего президентского правления Ильхам Алиев обращался к различным формам и методологиям борьбы.

Политические оппоненты властей, исходя из слепого нигилистического отрицания всех инициатив, исходящих от самой власти (выраженная в старой формуле мнимого политиканства – мы против, потому что мы против), сразу же задались вопросом: а почему за коррупцию понесли наказание не члены правительства, а второстепенные чиновники?! Так называемая оппозиция не только не осознала всей философии антикоррупционной борьбы, хотя, может, и осознала, однако, оставаясь верной своим принципам – наветам и наушничеству, попыталась взять под сомнение истинные мотивы и намерения власти! Если вернуться к предыстории вопроса, то свое правление И.Алиев начал именно с карательных мер против коррупционеров и монополистов. Спустя полтора года после прихода к власти президент нанес сокрушительный удар по нескольким коррупционным группировкам. Власть разоружила и бросила за решетку ключевых членов правительства – суперминистра и мистера-твистера-монополиста Фархада Алиева, вожака ястребов-трайбозавров Али Инсанова, теневого кардинала Акифа Мурадвердиева… Список можно продолжить. Да, это была показательная политическая экзекуция политических тяжеловесов из окружения президента. Урок - впрок большей части правящего класса. Ведь, как говорил один из основоположников теории антикоррупционной борьбы – автор «сингапурского чуда» Ли Куан Ю, – главное, посадить самых близких, остальные сразу все поймут. Ильхам Алиев искренне надеялся, что это потрясение станет уроком для правящего класса. Так не стало! И в госорганизме появилась еще одна раковая опухоль – «махмудовщина». Возмущенный неистовством, лукавством и госбандитизмом «Хранителя системы» - самозванцем Эльдаром Махмудовым, президент бросил вызов «глубинному государству», выбрав беспрецедентную меру наказания, распустив организацию спецслужб! Около 20 генералов были брошены в тюрьмы!.. Разве не понес заслуженное наказание президент Межбанка Джахангир Гаджиев?! А инициатива президента о проведении регулярных встреч чиновников с народом на местах – ведь каждый член правительства обязан раз в месяц посетить один из проблемных районов, чтобы выслушать и на местах покончить с бюрократической волокитой.

А история с растленным Минтранспорта?! Ведь власть бросила вызов одному из всесильных олигархов – Зие Мамедову. Но ведь всех не пересажаешь... И даже Ю указывал на порочность всеобщих репрессий. Избавит ли страну от раковых клеток коррупции лишь одно грубое хирургическое вмешательство?! А как же терапия? Вот Ильхам Алиев и принял историческое решение о смене политических элит. Президент завершает качественное обновление правящего класса – полностью сменили правительство, затем Администрацию президента, распущен парламент… Президент взял на себя даже просветительскую миссию, ежедневно проповедуя доминанту искоренения коррупции. К тому же власть усиливает и социальную защищенность чиновничьего класса. И весь этот эпохальный тектонический сдвиг происходит под ежедневные восклицания И.Алиева о борьбе с коррупцией. И кто же может заверить, что после этой революционной зачистки в госаппарате не останется чиновников, жаждущих воровать?! Азербайджан – это не страна, воспетая Демосфеном в мифах об античной демократии. Нет ни одной страны в мире, победившей коррупцию. Конечно же, будет действие. Но так ведь будет и противодействие. Расследование преступлений проворовавшихся глав исполнительной власти и их арест президент доверил Службе государственной безопасности, что является весьма знаковой и весомой по своему характеру акцией государственного возмездия. Для президента коррупция, непотизм и патернализм – напасти, представляющие масштаб государственной безопасности. Ведь если поверить скептикам и нигилистам, избрав исключительно присущий им логический ход мысли, власть, опороченная в своем стремлении заретушировать госнегативизм и последствия преступлений своих влиятельных чиновников, не стала бы придавать борьбе с коррупцией размах отстаивания государственной безопасности, не так ли?! Допустим, версия авторов бредового поиска мотива власти, наказавшей чиновников за нарушение правил игры и неписаного кодекса, имеет право на существование. Пусть и допустим. Слухами полна ниша оппозиционного мира. Но тогда зачем вовлекать службу, отвечающую за госбезопасность, раздувая пламя политического скандала и общественного пожара?! Не легче ли было ограничиться показной ротацией либо вовлечением в «спор о понятиях» одного полицейского подразделения?! Разгадка в истинном мотиве власть предержащей – публично наказать покусившихся на социальные пособия малоимущего класса чиновников. Предотвратить синдром безнаказанности и вседозволенности. Предупредить и призвать к достойной службе других чиновников, которые, наконец, обязаны осознать всю значимость новой исторической эпохи и своей роли в демонтаже системы.