По данным газеты, в сентябре 2018 года Джулиани и тогдашний конгрессмен-республиканец Пит Сэшнс, который ранее ездил в Венесуэлу с частным визитом, провели с Мадуро неофициальный телефонный разговор.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, пишет Washington Post.

Как отмечает WP, сотрудники Белого дома не знали, почему к переговорам привлечен личный адвокат Трампа. Также неясно, что конкретно он обсуждал с Мадуро. Тем не менее, представитель Сэшнса, активного участника теневых переговоров, сообщил изданию, что его поездка в Венесуэлу и общение с Мадуро контролировались Госдепартаментом.

Вскоре после беседы с Мадуро Джулиани предложил Джону Болтону, который в тот момент занимал пост помощника президента США по национальной безопасности, неофициальный вариант урегулирования венесуэльского кризиса, предполагающий отстранение Мадуро от должности. Болтон «решительно отверг» предложение, пишет WP.

В декабре Bloomberg и Reuters сообщили, что секретные переговоры с представителями Венесуэлы также проводил основатель частной военной компании Blackwater (сейчас называется Academi), сторонникТрампа Эрик Принс.