Нефть растет из-за напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть растут на данных о недельном снижении запасов сырья в США и опасениях за ситуацию на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные бирж.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро понедельника составляет $68,35 за баррель, что на $0,19 (0,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Февральский фьючерс WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,05 (0,08%) - до $61,77 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 3,1%, WTI - на 2,1%, причем подъем цен был отмечен по итогам четвертой недели подряд.

В конце прошлой недели США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам". В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия стали ответом на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих.