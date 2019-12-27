Валютные резервы Азербайджана достигли почти $51 миллиарда

Стратегические валютные резервы Азербайджана с начала 2019 года увеличились на 13,7%, сообщили в Центральном банке страны.

"С начала 2019 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 13,7%, составив в настоящее время $50,9 млрд. Резервы превышают объем ВВП страны", - отметили в Центробанке.

На конец 2018 года СВР составляли около $44,8 млрд.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств Министерства финансов.