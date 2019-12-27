Трампу рассказали об американских атаках по объектам «Хезболлы»

Президент США Дональд Трамп был подробно проинформирован о проведенных ВВС США атаках на военные объекты шиитской военной организации «Катаиб Хезболла» от высокопоставленных советников по национальной безопасности. Об этом заявил журналистам в Палм-Бич, штат Флорида, госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

По словам шефа Пентагона, они обсудили с американским лидером «и другие доступные варианты», в частности – шаги против Ирана. «Мы предпримем дополнительные действия по мере необходимости в целях самообороны и сдерживания плохих действий со стороны военизированных формирований или Ирана», - цитирует заявление Эспера РИА Новости.

Также министр сказал, что при атаках в Ираке и Сирии американская сторона использовала самолеты F-15.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман объявил, что американские военные «в оборонительных целях» нанесли точечные удары по пяти объектам движения «Хезболла», расположенным на территории Ирака и Сирии. Он уточнил, что обстрелу подверглись три цели в Исламской Республики и два в САР. В их числе, по словам представителя Минобороны США, были склады с боеприпасами и оружием, а также командные пункты. Телеканал Alsumaria, ссылаясь на заявление главы шиитского народного ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» Джавада Казема Аль-Рабиави, сообщил, что в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим погибли 19 человек, еще 35 человек были ранены.