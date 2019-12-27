Крупная спецоперация в Турции: задержаны десятки боевиков ИГИЛ обновлено 11:50
Турецкие спецслужбы задержали по меньшей мере 70 человек по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» в четырех регионах страны. Об этом сообщило агентство Anadolu.
По его информации, среди подозреваемых есть иностранные граждане. 33 задержания произведено в Анкаре. Еще 22 человека задержаны в провинции Батман, девять - в Кайсери, шесть - в Адане.
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В Анкаре во время спецоперации задержаны 30 членов террористической организации «Исламское государство», сообщает Haberturk.
Отмечается, что все задержанные являются иностранцами, их гражданство не разглашается.
О деталях операции также не сообщается.