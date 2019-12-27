Турецкие спецслужбы задержали по меньшей мере 70 человек по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» в четырех регионах страны. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По его информации, среди подозреваемых есть иностранные граждане. 33 задержания произведено в Анкаре. Еще 22 человека задержаны в провинции Батман, девять - в Кайсери, шесть - в Адане.