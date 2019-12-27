Китайский ученый сядет в тюрьму за создание генномодифицированных детей
Китайский ученый-генетик Хэ Цзянькуй, заявивший в 2018 году о рождении первых в истории генномодифицированных девочек-близняшек, приговорен на родине к трем годам тюремного заключения и 3 миллионам юаней штрафа (около 422,5 тысячи долларов).
Как передает РИА Новости, новость об этом опубликована на сайте народного суд района Наньшань города Шэньчжэнь на юге КНР.
"Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней", - сообщается в судебном приговоре.
Суд также осудил двоих сообщников ученого.
Следствие установило, что в 2016 году экс-доцент Южного университета науки и технологий Хэ Цзянькуй решил извлечь коммерческую прибыль при помощи модификации генома человека, после чего вступил в сговор с Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу. Сообщники подделали материалы о соответствии эксперимента морально-этическим нормам, отобрали несколько супружеских пар, в которых мужчины являлись ВИЧ-инфицированными, и посредством обмана и намеренного сокрытия правды ввели их в заблуждение, создав впечатление, что эксперимент проводится законно. Ученые изменили ДНК эмбрионов, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения, с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9).
Целью эксперимента было создание у младенцев иммунитета к вирусу ВИЧ, носителями которого являлись их отцы. Для этого ученые попытались "отключить" у эмбрионов ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку.
В результате экспериментов две женщины забеременели и родили в общей сложности трех девочек с измененным ДНК, передает ТАСС.