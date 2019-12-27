Китайский ученый сядет в тюрьму за создание генномодифицированных детей

Китайский ученый-генетик Хэ Цзянькуй, заявивший в 2018 году о рождении первых в истории генномодифицированных девочек-близняшек, приговорен на родине к трем годам тюремного заключения и 3 миллионам юаней штрафа (около 422,5 тысячи долларов).

Как передает РИА Новости, новость об этом опубликована на сайте народного суд района Наньшань города Шэньчжэнь на юге КНР.

"Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней", - сообщается в судебном приговоре.

Суд также осудил двоих сообщников ученого.