«Азерэнержи» переходит на усиленный режим
В праздничные дни ОАО «Азерэнержи» будет работать в усиленном режиме, говорится в сообщении энергооператора Азербайджана.
Согласно информации, в усиленном режиме будет работать оперативный персонал региональных и объединенных диспетчерских служб.
Также организованы специальные дежурства ответственных работников центрального аппарата. На электростанциях и подстанциях системного значения назначены ответственные лица. Обеспечены повторная проверка и контроль над линиями электропередачи высокого напряжения, говорится в сообщении.