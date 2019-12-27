Российские миллиардеры поставили рекорд по обогащению

Максимальный за последние четыре года рост продемонстрировало совокупное состояние 23 богатейших россиян в 2019 году - $52,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями, передает РИА Новости.

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Лидером рейтинга снова стал один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Его состояние за 2019 год увеличилось на $8,5 млрд – до $28,2 млрд. На втором месте – совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, ставший богаче на $5,2 млрд – до $24,6 млрд.

Третья строчка рейтинга досталась совладельцу "ЛУКОЙЛ" Вагиту Алекперову, нарастившему капитал на $6,22 млрд, до $22,3 млрд. Четвертую строчку занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $21,3 млрд (рост на $3,46 млрд), пятую - основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на $2,51 млрд, до $20 млрд.