Мамедъяров: О каком статусе можно говорить без возвращения азербайджанцев в Карабах?

«В этом году не удалось достичь конкретного прогресса в переговорном процессе по урегулированию конфликта, но не было бы верным рассматривать это как то, что «переговоры зашли в тупик». Многочисленные встречи и конкретные инициативы, выдвинутые в течение года, демонстрируют определенную необходимость в продолжении переговорного процесса. Мы всегда заявляли, что до тех пор, пока есть возможность для мирного урегулирования конфликта путем переговоров, мы будем ее использовать. Конечно, цель состоит в том, чтобы через субстантивные переговоры о сути вопроса продвигать процесс вперед», - сказал Мамедъяров.

По словам главы МИД, во всех документах, подготовленных до настоящего времени, проясняются вопросы поэтапного урегулирования конфликта, освобождения азербайджанских оккупированных территорий, возвращения внутренне перемещенных лиц и урегулирования проблемы статуса на последующем этапе.

«Что касается вопросов безопасности и статуса, которые постоянно поднимаются Арменией, хотел бы вновь подчеркнуть, что оба вопроса должны регулироваться в рамках процесса урегулирования, согласно соответствующим решениям ОБСЕ, а также резолюциям СБ ООН, которые, как известно, не имеют срока давности. О каком статусе можно говорить без возвращения азербайджанского населения Карабаха? Кроме того, вопрос безопасности, наряду с армянской общиной, достаточно важен и для азербайджанской общины региона, и всем известно, что тут необходимо применение международных миротворческих механизмов», - отметил министр.

Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан проводит переговоры ради восстановления нарушенного международного права восстановления суверенитета Азербайджана в международно признанных границах: «Мы ведем переговоры, чтобы освободить территории Азербайджана от оккупации».