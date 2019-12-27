«EY Предприниматель года™» откроет новые возможности для предпринимателей

В связи с конкурсом на наши вопросы ответил Нуру Халилов, директор департамента по работе с малыми и средними предпринимателями МБА.

Конкурс организован в рамках стратегического партнерства Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, при поддержке Международного банка Азербайджана и BP, технической поддержке компании Ekvita.

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «EY Предприниматель года™», организованном впервые в Азербайджане компанией Ernst&Young для малого и среднего бизнеса.

- Господин Халилов, какова цель конкурса «EY Предприниматель года™»?

- Прежде всего хочу отметить, что «EY Предприниматель года™» - это глобальная платформа. Конкурс для предпринимателей, впервые проводимый в Азербайджане, является частью этой глобальной программы поддержки предпринимательства в регионе и во всем мире. Эта конкурсная платформа действует уже более 30 лет. Ежегодно она охватывает более чем 60 стран, 145 городов. Основная ее цель - выявить и поддержать успешных предпринимателей.

- Какие возможности дает этот конкурс малому и среднему предпринимательству?

- Участвуя в «EY Предприниматель года™», предприниматели, в первую очередь, расширяют свои деловые связи. Они открывают новые пути для развития своего бизнеса. Конкурс дает им возможность повысить профиль своей компании и команды.

- Конкурс открыт для всех предпринимателей?

- Да, в конкурсе может участвовать любой бизнесмен, который отвечает критериям приемлемости.

- Каковы эти критерии?

- Предприниматель и его компания, участвующая в конкурсе, должны действовать в Азербайджане. Кроме того, участник должен быть непосредственным руководителем компании, которая работает по крайней мере в течение последних 3 лет, или лицом, которое имеет значительную личную финансовую долю в бизнесе, как минимум 20% акций компании и несет непосредственную ответственность за операции.

Он должен руководить этой компанией как минимум последние 2 года. Оборот компании должен составлять от 1 миллиона до 30 миллионов манатов. Также участник должен предоставить возможность отслеживать налоговые итоги за последние 3 года, и обеспечить предоставление финансовых отчетов. Это основные критерии.

- Конкурс проводится на национальном уровне?

- Да. Все участники будут соревноваться в национальном этапе. Победитель конкурса получит право участвовать в международном финале конкурса «EY Предприниматель года ™» в Монте-Карло в июне 2020 года.

- Кто входит в состав жюри?

- Заявки всех предпринимателей, присоединившихся к конкурсу, будут оценены независимым жюри, в состав которого входят представители авторитетных международных организаций. После процесса выдвижения и отбора жюри выберет финалистов и победителя из числа подходящих кандидатов. Оценки будут основываться на таких критериях, как оборот, прибыль, лидерские характеристики участников, приверженность к инновациям, креативность и маркетинг, социальная ответственность, устойчивость и многое другое.

- Как предприниматели могут выдвинуть свою кандидатуру?

- Для этого необходимо авторизоваться на сайте www.eoy.az. Из-за большого интереса к конкурсу крайний срок подачи заявок был продлен до 19 января 2020 года. В следующем этапе они будут рассмотрены и оценены. Финалисты и победитель будут объявлены на гала-церемонии награждения 11 марта.

- Смогут ли участвовать в конкурсе мелкие и средние предприниматели, которые являются клиентами МБА?

- Этот конкурс является значимым новшеством в развитии малого и среднего предпринимательства в нашей стране. Именно поэтому Международный банк Азербайджана рад поддержать «EY Предприниматель года™». Мы активно участвуем в информировании наших клиентов, чтобы они участвовали в конкурсе и использовали возможности, предлагаемые этой программой. В целом МБА в последние годы реализует ряд проектов по поддержке малого и среднего предпринимательства. Банк также создал отдельное структурное подразделение, которое работает исключительно с этим клиентским сегментом. Мы стремимся сделать наши банковские продукты более доступными для МСП и адаптируем наши услуги к их потребностям. В результате этих проектов все больше и больше предпринимателей пользуются возможностями, предоставляемыми МБА. Наша поддержка «EY Предприниматель года™» также является неотъемлемой частью работы в этом направлении.