Азербайджанец назначен на высокий пост в Международной организации труда

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли назначен директором Офиса по странам Тихоокеанского бассейна Международной организации труда (МОТ), сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Офис по странам Тихоокеанского бассейна МОТ находится в столице Фиджи - Суве. Структура ответственна за поощрение достойного труда в 22 странах региона, развитие партнерства с правительствами, профсоюзами и предпринимательскими структурами, выполнение Целей устойчивого развития ООН, относящихся к сферам занятости и социальной защиты, а также за вопросы в регионе, касающиеся мандата ООН.

Метин Керимли, приступающий к своей новой должности с конца января 2020 года, станет первым гражданином Азербайджана, который будет работать на таком высоком уровне в системе МОТ.

Отметим, что Метин Керимли с февраля 2014 года занимает должность заместиттеля министра труда и социальной защиты населения.