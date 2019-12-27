Иран проведет военные учения на Каспии

Иран намерен провести военно-морские учения в Каспийском море при участии стран региона, заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади, сообщает Интерфакс.

"Командир ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что страна намеревается организовать совместные военные учения в Каспийском море с региональными странами - по итогам недавних успешных учений с Россией и Китаем в Индийском океане и Оманском заливе", - сообщает агентство Mehr.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения России, Ирана и Китая направлены на поддержание в регионе безопасности: "Мы осуществляем нашу деятельность открыто, легально, на законных основаниях. Мы занимаемся вопросами по поддержанию стабильности в регионе, безопасности, борьбы с терроризмом".