В Новый год в теплой квартире

13:15

Grand Hayat порадовал своих жителей в праздничные дни подачей природного газа в квартиры. Группа rомпаний Yeni Hayat, являющаяся одним из передовых участников строительного сектора страны, дала старт газификации квартир в жилом комплексе Grand Hayat – очередном успешном проекте компании.

Так, жители построенной в одной из благоприятной с инфраструктурной точки зрения части города – по адресу Тбилисский проспект 1054, комплекса Grand Hayat отметят праздники в своих теплых квартирах. Созданная в 2002 году, отличающаяся своими новыми идеями и новаторством Группа компаний Yeni Həyat вот уже более 15 лет славится как одна из самых передовых компаний в строительном секторе страны. За этот период компания осуществила ряд инновативных и амбициозных проектов, каждый из которых, являясь уникальной с точки зрения архитектурной и инженерной мысли, смогут стать достойным наследием для грядущего поколения.

Отметим, что строительство комплекса Grand Hayat осуществляется в рамках концепции качества «7S», тем самым объединяя в себе все необходимые стандарты и элементы комфортной жизни, такие как «Полное обслуживание зданий - 1S», «Отремонтированные квартиры -2S», «Парк отдыха - 3S», «Гипермаркет - 4S», «Спортивный и оздоровительный центр -5S», «Детский сад и дошкольное образование - 6S», «Развлекательный центр - 7S».