Мамедъяров: Для отношений с Евросоюзом Азербайджан выбрал особый путь

«Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС и Азербайджаном вступило в силу в 1999 году, но за последние 20 лет в Азербайджане произошло много изменений, мы превратились в одного из важнейших геополитических игроков в регионе и мире. Наша страна стала инициатором ряда транспортных, энергетических, культурных и политических проектов глобального и регионального уровня», - сказал Мамедъяров.

Новое соглашение о стратегическом партнерстве с Евросоюзом непременно должно отвечать национальным интересам Азербайджана, переговоры по документу продолжатся с новым руководством Еврокомиссии, заявил министр иностранных дел страны Эльмар Мамедъяров в интервью азербайджанским СМИ, комментируя переговоры по подписанию соглашения о стратегическом партнерстве с ЕС.

По его словам, в настоящее время Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов и первой среди стран - участниц программы «Восточного партнерства» по уровню вложений в ЕС: «В разгар экономического кризиса в Европе мы посредством реализации проекта «Южный газовый коридор» в одной только Греции поддержали создание 5 тысяч новых рабочих мест, вложили 15 млрд евро в европейскую экономику. В первой половине 2020 года планируется начать первые поставки азербайджанского газа в Европу по газопроводу TAP, который играет важную роль в энергобезопасности ЕС».

Мамедъяров подчеркнул, что именно по этой причине для развития и расширения своих отношений с ЕС Азербайджан выбрал особый путь, основанный на принципах равноправия и взаимного уважения, предложив провести переговоры по соглашению «О стратегическом партнерстве».

С февраля 2017 года на основе проекта, представленного азербайджанской стороной, начались переговоры с ЕС по новому документу. Министр отметил, что Азербайджан продолжит работу в этом направлении с новым руководящим составом Европейской комиссии.

Отвечая на вопрос, что постсоветские страны вынуждены делать выбор между ЕС и Евразийским экономическим союзом, и можем ли мы сказать то же самое об Азербайджане, министр ответил: «Азербайджан не мыслит категориями выбора по принципу «или-или». Все наши внешнеполитические решения продиктованы в первую очередь интересами развития нашей страны. И любые попытки извне навязать тот или иной выбор обречены на провал, что демонстрирует вся новейшая история, в том числе опыт последнего десятилетия. Эти реалии уже однозначно осознают и те внешние силы, которые предпринимали подобного рода попытки».