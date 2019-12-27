Иран выступил с резким осуждением бомбардировок США позиций группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке, назвав эти атаки манифестацией терроризма. Как передает иранский телеканал Press TV, об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

"Иран самым решительным образом осуждает авиаудары по позициям «Катаиб Хезболла» и рассматривает это нападение как манифестацию терроризма", - отметил Мусави. Официальный представитель иранского МИД призвал Вашингтон "незамедлительно прекратить вмешательство во внутренние дела Ирака и уважать его суверенитет".

Ранее представитель Пентагона сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла»" в Сирии и Ираке. По версии представителя оборонного ведомства США, «Катаиб Хезболла» ответственна за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский гражданский служащий.

По данным телеканала Al Sumaria, в результате ударов ВВС США по базам «Катаиб Хезболла» в районе иракского города Эль-Каим неподалеку от границы с Сирией погибли не менее 25 человек и около 38 получили ранения.