На Кавказе два клана перестреляли друг друга

В городе Сунжа (Республика Ингушетия) представители двух кланов устроили перестрелку, один из участников погиб, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника агентства, между представителями двух тейпов — Евлоевых и Полонкоевых — произошел конфликт из-за принадлежности башенного комплекса, переросший в перестрелку. В результате несколько человек были ранены и госпитализированы, один из пострадавших погиб.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.