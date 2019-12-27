Путин поздравил Ильхама Алиева

Россия и Азербайджан совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие стратегического партнерства и конструктивного взаимодействия, говорится в поздравлении российского президента Владимира Путина на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает сайт Кремля.

В поздравлении глава российского государства подчеркнул высокий уровень российско-азербайджанских отношений.

«Россия и Азербайджан совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие стратегического партнерства и конструктивного взаимодействия, что в полной мере отвечает интересам народов двух государств, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», - отметил российский лидер.