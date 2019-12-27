Какую погоду обещают синоптики в последний день года
Во вторник, 31 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром туман и местами дожди, который прекратится днем, ветер северный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
На Апшероне ночью температура воздуха составит 5-8, днем 10-14 тепла, в Баку ночью 6-8, днем 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 768 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.
В районах Азербайджана в последний день года преимущественно будет без осадков, однако ночью и утром в ряде восточных районов ожидаются дожди, местами туман, ветер восточный. Ночью 2-7, днем 9-14 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 градуса тепла.