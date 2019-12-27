Кремль об ударах США по объектам «Хезболлы»

Вашингтон не информировал Москву об ударах, нанесенных по объектам ливанского движения «Хезболла» на территории Сирии и Ирака, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя действия США.

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле расценивают удары США по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке, и информировал ли Вашингтон об этом Москву.

«Нет, не информировал», - ответил Песков, подчеркнув при этом: «Любые действия по ликвидации террористов оцениваются позитивно, но любые действия по дестабилизации обстановки расцениваются негативно».

Накануне США нанесли пять ударов по объектам ливанского движения в Сирии и Ираке. Как отметил замглавы Пентагона Джонатан Хоффман, удары ВС США имели точечный характер и оборонительные цели. Они были нанесены «после неоднократных атак «Хезболлы» на базы в Ираке», где размещены американские военные в числе коалиционных сил операции «Непоколебимая решимость».