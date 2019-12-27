Армения и Китай отменили визы

Ранее сообщалось, что Национальное Собрание Армении 10 декабря приняло законопроект о ратификации соглашения между правительствами Армении и Китая «О взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих обычные паспорта». «За» проголосовали 98 депутатов.

С сегодняшнего дня вступает в силу законопроект о взаимной отмене виз между Арменией и Китаем.

Отныне граждане Армении и Китая с обычными действительными паспортами при въезде в страны или транзите через них будут освобождены от необходимости получения визы при условии, что поездка не превышает 90 дней. В случае, если граждане двух стран планируют оставаться более трех месяцев, то должны будут заранее обратиться для получения въездной визы.

По данным армянского внешнеполитического ведомства, за 10 месяцев прошлого года Армению посетили 8430 граждан Китая.

В обратном направлении выехали 8450 человек. В 2019 году за этот же период Армению посетили уже 14 500 граждан КНР.