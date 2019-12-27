«Аврора» осуществляет мечты: в Новый год с новыми качелями!

Все это получилось благодаря социальной благотворительной акции, проводимой компанией «Аврора» в сети супермаркетов «Браво» в рамках фестиваля «Made in Azerbajan» . Акция проводилась под хештегом #1usaginsevinci.

Канун нового 2020 года принес детям, проживающим в первом социальном доме, построенном в поселке Масазыр, настоящее чудо! Ведь в их дворе появились наконец долгожданные качели, о которых они так мечтали.

Акция проводилась с 17 по 30 октября. В эти дни, с каждой покупки макарон «Doymak» на благотворительность было перечислено 0,10 AZN.

За годы своего существования, а в 2020 году этой марке исполнится 15 лет, макароны «Doymak» успели заслужить любовь детей и взрослых, оправдывая свой слоган - «Народная марка».

По итогам акции, со стендов «Doymak», установленных в трех больших супермаркетах «Браво» (недалеко от Радиозавода, возле станции метро 20 января, и около станции метро Кёроглу), было продано 22 тыс. 7 упаковок макарон. На подарок малышам было собрано 2 тыс. 200 AZN.

Обсуждая с директором этого дома нужды детей, проживающих в первом социальном доме, представители компании «Аврора» пришли к выводу, что малышей очень обрадуют качели, о которых они давно мечтали.

Радости детей не было предела! Для полного счастья (поделились с нашими сотрудниками сами малыши) им не хватало только Новогодней елки. 28 декабря представители компании «Аврора» вновь посетили детей из первого социального дома, чтобы поздравить их с наступающим праздником, а бренд «Сладена» подарил им долгожданную елку, праздничный набор сладостей, а также теплые шапки и шарфики.

Напомним, что компания «Аврора» входит в число организаций, заинтересованных в решении социально значимых проблем. Они начали свою деятельность в 2004 году, и за короткое время создали широкую торговую сеть, оснащенную современными технологиями в соответствии с требованиями современности.

«Аврора» занимается производством и доставкой собственных товаров во все регионы страны. Кроме того, компания «Аврора» является крупнейшим производителем и дистрибьютором алкогольных и газированных напитков, мясо-молочной продукции, мучных и кондитерских изделий известных мировых торговых марок. Компании «Аврора» принадлежат 4 фабрики по производству колбасных, макаронных, кондитерских изделий и фабрика по производству энергетических напитков.

Подобная акция была поведена впервые, но сотрудники компании «Аврора» уверены – это станет прекрасной ежегодной традицией!