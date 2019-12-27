Экономист Вугар Байрамов о льготных квартирах MIDA

По их словам, без какой-либо оплаты они стали обладателями квартир по электронному выбору, отмечает Байрамов, добавив, что для него это отрадное событие.

Двое преподавателей спорта в спортивном комплексе, которым я регулярно пользуюсь, стали владельцами жилья в ходе последних электронных продаж, проводимых Госагентством жилищного строительства (MIDA). Об этом на своей fasebook-странице написал глава Центра экономического и социального развития, эксперт-экономист Вугар Байрамов.

Далее эксперт отмечает, что и в Стратегической дорожной карте «Развитие доступного жилья в Азербайджанской Республике», одним из соавторов которой он является, и в других законодательных актах электронные торги зафиксированы как инструмент формирования прозрачности.

По мнению Байрамова, электронные продажи важны с точки зрения обеспечения прозрачности: существует разница между спросом и предложением, количество квартир, выставленных на продажу на начальных этапах, было меньше, чем количество заявок от желающих получить квартиру.

Из 1 843 квартир, построенных в Ясамальском жилом комплексе, 1 654 были в распоряжении госагентства, отмечает экономист. Из них 1 390 квартир проданы, остальные находятся в процессе официальной регистрации. В Говсанском жилом комплексе, который будет сдан в эксплуатацию в следующем году, намечаются к продаже 2 962 квартиры. 436 из этих квартир передадут военнослужащим.

Фактически продажа большего количества квартир в социальных домах поможет устранить разрыв между спросом и предложением и в 2020 году позволит удовлетворять значительную часть заявлений на получение квартиры через электронную систему, считает Байрамов.

В связи с этим сохранение существующей электронной системы более всего целесообразно именно с точки зрения прозрачности.

Эксперт-экономист далее отметил, что подана заявка во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization) на получение международного патента на систему «Льготное жилье». Международная организация приняла заявку, и началось осуществление соответствующих процедур.

Ранее товарный знак MİDA был зарегистрирован наблюдательным советом Центра экспертизы патентов и товарных знаков при Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана. Также Агентство интеллектуальной собственности зарегистрировало авторское право Системы и выдало свидетельство о регистрации.

Кроме того, пишет эксперт, по завершении процессов выбора жилья в режиме онлайн с помощью системы «Льготное жилье» международная аудиторская компания Ernst & Young (EY) проводит всесторонний аудит системы, анализируя все проводимые в системе операции, и предоставляет свое заключение SOC 3.

Центр экономического и социального развития (CESD) также рекомендует размещать на веб-сайте имена граждан, получивших жилье посредством MİDA. В частности, в соответствии со статьей 4.4 указа президента «О некоторых вопросах деятельности Госагентства по жилищному строительству» предусматривается ведение единой и публичной регистрации претендентов на льготное приобретение квартир. Это означает, что агентство обладает правовой базой для предоставления общественности имен всех тех, кто приобрел жилье, и было бы целесообразно сделать это, отмечает эксперт-экономист.