Ильхам Алиев объявил 2020 год Годом волонтеров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об объявлении в Азербайджане 2020 года Годом волонтеров. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

463 просмотров