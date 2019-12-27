Ильхам Алиев объявил 2020 год Годом волонтеров
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об объявлении в Азербайджане 2020 года Годом волонтеров. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об объявлении в Азербайджане 2020 года Годом волонтеров. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
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