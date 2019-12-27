Закир Гасанов открыл новую воинскую часть в прифронтовой зоне фото; видео
Находящийся в прифронтовой зоне министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии очередной новой воинской части.
Как сообщает пресс-служба военного ведомства, руководство министерства, посетив новую воинскую часть, осмотрело солдатскую столовую, солдатскую казарму, оружейную и идеологическую комнаты, а также продовольственные и фруктово-овощные склады.
В новопостроенной воинской части административные, служебные и рабочие помещения полностью оснащены системой централизованного отопления, линиями электропередач, водо-, газоснабжения и связи, холодильниками, необходимой мебелью. На территории проведены работы по благоустройству, посажены различные породы деревьев.