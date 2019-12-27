Названа дата открытия разрушенной дороги в Бибиэйбате
31 декабря будет восстановлено движение на дороге, ведущей в поселок Бибиэйбат, где 24 ноября произошел оползень, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог.
Согласно сообщению, в настоящее время для восстановления движения на проезжей части дороги проводятся ремонтные работы, дорога асфальтируется. Сегодня ночью завершится укладка бетонно-асфальтового покрытия, утром 31 декабря на дорогу будет нанесена дорожная разметка, а на обочине дороги установлены железобетонные блоки безопасности. Во второй половине дня на дороге планируется восстановить движение.
Для предотвращения в будущем подобных случаев, продолжаются работы по реконструкции и строительству, строятся опорные стены, новая дренажная, канализационная и дождевая системы. Полностью работы планируется завершить в первом квартале 2020 года.