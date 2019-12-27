Сеть 4G Nar уже в кусарском селе Лаза

Nar, обеспечивающий регионы высококачественным и скоростным интернетом, распространяет свою сеть 4G в отдаленных селах. На этот раз мобильный оператор запустил сеть 3G/4G в селе Лаза (Кусары), находящемся на высоте 1300 м над уровнем моря.

Это первая 3G/4G станция, установленная в Лаза. Теперь жители села Лаза, а также туристы, посещающие село, могут воспользоваться высокоскоростным интернетом от Nar.

С целью увеличения доступности интернета во всех регионах страны, Nar постоянно увеличивает число базовых станций не только в Баку и на Апшеронском полуострове, но и в регионах, селах и районных центрах.

Nar, отличающийся особым вниманием к регионам, на данный момент обеспечил 54 региона сетью 4G. Стремительно увеличивая количество базовых станций 4G и 3G, мобильный оператор обеспечивает мобильной связью даже самые отдаленные села Азербайджана. В результате проведенных работ по усовершенствованию, сеть 4G охватывает на сегодняшний день 92% населения страны и 74,3% территории страны (за исключением оккупированных территорий).