Швейцарская Allseas окончательно отказалась от «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas не планирует возобновлять прокладку газопровода «Северный поток – 2» и направит трубоукладчиков на другую работу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании в понедельник, 30 декабря.
«Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам», — сказал собеседник агентства.
О том, что швейцарская сторона вывела из Балтийского моря суда, занимавшиеся прокладкой трубопровода, заявляли 23 декабря СМИ со ссылкой на представителя компании. О сроках, на которые отложили строительство, не сообщалось. 20 декабря Allseas приостановила работы на проекте «Северный поток-2», что подтвердила компания-подрядчик Nord Stream 2. В тот же день президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение санкций против «Северного потока-2» и «Турецкого потока».