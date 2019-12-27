Ильхам Алиев о подключении Азербайджана к платежной системе «Мир»

«Относительно недавно мы получили предложение о подключении к платежной системе «Мир» и серьезно его изучаем. Думаю, здесь есть хорошая перспектива, особенно в связи с резким ростом турпотока из России в Азербайджан. В прошлом году Азербайджан посетили 900 тысяч российских туристов, а в этом году уже за 11 месяцев тоже 900 тысяч. То есть мы приближаемся к миллиону», - сказал президент, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Азербайджан в настоящее время активно развивает туристическую индустрию и старается вести учет поступлений от туризма: «Нам, конечно, очень легко посчитать, сколько туристы потратили по картам. Но многие тратят наличными, и в основном это касается туристов из пространства бывшего СССР. Если система «Мир» будет применена в Азербайджане, то у нас будет четкий учет поступлений, а россиянам будет удобнее и комфортнее приезжать в Азербайджан и не сталкиваться с вопросами обмена денег в обменных пунктах».

Президент Ильхам Алиев также коснулся вопроса перехода в расчетах между Баку и Москвой на национальную валюту, отметив, что «Азербайджан активно обсуждает его с другими соседними странами»: «Как вы знаете, этот вопрос тоже активно дискутируется, и делаются первые шаги. Я считаю, что, в первую очередь, должна быть определена номенклатура товаров, которые могут быть реализованы в национальной валюте, а потом делать шаги в данном направлении».

Что касается общего финансового рынка стран СНГ, то, по словам Ильхама Алиева, этот вопрос более сложный: «Нам конкретных предложений еще не поступало. Мы слышали заявление об этом и будем его серьезно изучать. Наш подход всегда основывается на прагматизме и на практической стороне. Если это будет выгодно, интересно, комфортно, если это будет стимулировать товарооборот и облегчать деятельность бизнес-структур, конечно, мы к этому вопросу будем относиться очень серьезно».