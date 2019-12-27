Драка между азербайджанцами в немецком лагере для беженцев

В Баварии в депортационном центре произошла драка между азербайджанцами, сообщает Report со ссылкой на Федеральное министерство внутренних дел Германии.

Согласно информации, в лагере для беженцев Деггендорф между азербайджанцами 35 и 20 лет произошел конфликт, переросший в драку. Затем к спору подключились и другие азербайджанцы, один из участников драки получил травму глаза. Прибывшая на место инцидента полиция задержала участников конфликта. Пострадавшего доставили в больницу Деггендорфа.

Городская полиция Деггендорфа сообщила, что после дачи показаний задержанные были отпущены.