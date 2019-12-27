Ильхам Алиев: «Этот год был потерянным для урегулирования карабахского конфликта»

«Этот год был потерянным для урегулирования конфликта. Причина этого – непоследовательная, противоречивая и непонятная позиция армянской стороны». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев .

По его словам, премьер-министр Армении вначале заявил, что Нагорный Карабах – это якобы независимое государство и Азербайджан должен вести переговоры с ним. «Это была попытка подрыва переговорного процесса, с чем ни мы, ни сопредседатели не могли согласиться. Заявление по этому поводу сделали и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, по моей информации, они сделали руководству Армении серьезное внушение», - отметил глава государства, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Вслед за этим армянский премьер заявил, что Нагорный Карабах – это Армения и точка, подчеркивает Ильхам Алиев.

«Таким образом, получается, что они сами не знают, что такое Нагорный Карабах. Если это так, то мы можем им разъяснить, что я сделал в октябре на заседании клуба «Валдай» в Сочи. Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана, и это является истиной. Карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Как только в армянском руководстве поймут эту простую истину, мы можем продвинуться в переговорах», - сказал президент Азербайджана.