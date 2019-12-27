Президент Татарстана подарил автомобиль жене Атамбаева

«Президент Татарстана Рустам Минниханов, увидев фотографию Раисы Атамбаевой в общественном транспорте, подарил ей новый автомобиль представительского класса с оплатой зарплаты водителю и всех расходов по эксплуатации машины, включая топливо», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе партии.

По данным секретариата СДПК, Раиса Атамбаева выразила слова искренней благодарности Минниханову за его человечность, сопереживание и поддержку.

В свою очередь, руководитель пресс-службы президента Республики Татарстан Лилия Галимова заявила изданию «Бизнес Online», что информация в СМИ не соответствует действительности, отметив, что от имени президента РТ никакие подарки Раисе Атамбаевой не вручались.

В августе Алмазбек Атамбаев сдался властям после нескольких безуспешных попыток силовиков штурмовать его резиденцию. Операция по задержанию началась 7 августа и проходила в несколько этапов. Впоследствии Атамбаева обвинили в убийстве. После того как уголовные дела возбудили против соратников бывшего президента Киргизии, в СДПК произошел раскол. На данный момент часть поддерживает действующие власти, другая же выступает за экс-президента.