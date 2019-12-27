Ильхам Алиев назначил новых судей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении судей созданных административных и коммерческих судов, сообщает АзерТАдж.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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