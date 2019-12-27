Ильхам Алиев: Южный газовый коридор не конкурент российским поставкам газа

Проект «Южный газовый коридор» (ЮГК) создаст возможности для экспорта азербайджанского газа на международные рынки, но он не является конкурентом российским поставкам газа в Европу, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия 24».

«После реализации проекта ЮГК на европейский рынок будет поставляться 10 млрд кубометров азербайджанского газа в год. Это очень небольшой объем по сравнению с объемом, поставляемым Россией - в зависимости от годов примерно 150-170 млрд кубометров. Поэтому ЮГК никакой не конкурент, и мы никогда так его не рассматривали. Это проект, который позволит Азербайджану реализовать свои газовые ресурсы на международных рынках», - сказал глава государства, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Поставки азербайджанского газа по ЮГК в Европу начнутся в 2020 году, отметил Ильхам Алиев, напомнив, что часть азербайджанского газа в настоящее время поставляется по ЮГК в Турцию посредством Трансанатолийского газопровода (TANAP). Строительство Трансадриатического газопровода (TAP), проходящего от турецко-греческой границы до Италии, завершено более чем на 90%.

«Мы рассчитываем уже в 2020 году ввести в строй этот проект протяженностью 3,5 тыс. км. Это также позволит нам задействовать новые газовые месторождения, которые сейчас находятся в разработке, и не думать больше о том, что Азербайджан – это страна, не имеющая выхода к открытым морям. Посредством транспортных и энергетических коридоров мы давно вышли и на рынок Черного моря и Средиземноморья и сейчас выходим в относительно больших объемах на газовый рынок Турции и Европы», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства также не исключил возможности совместного использования Азербайджаном и Россией газотранспортной инфраструктуры, созданной на территории Турции: «Я не исключаю, что на каком-то этапе существующая газотранспортная инфраструктура, которую создаем мы и которую создает Россия, и которая концентрируется на турецкой территории, может быть инфраструктурой общего пользования».