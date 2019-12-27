В Баку арестован бывший высокопоставленный чиновник

Арестован бывший директор Центра интеллектуального управления транспортом Анар Расулов. Об этом журналистам сказал начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По словам Захидова, Анар Расулов был задержан по подозрению в мошенничестве, в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью ведется следствие. В отношении экс-директора решением Наримановского суда Баку 7 декабря избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Отмечается, что арест Расулова не связан с его прежней должностью, так как он задержан по подозрению в присвоении имущества гражданина. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные меры.