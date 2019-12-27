Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в сфере социальной защиты, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно указу, при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН) создаются нижеследующие публичные юридические лица:

1.1. На базе Государственной службы занятости при МТСЗН - Государственное агентство занятости;

1.2. На базе Государственного фонда социальной защиты при МТСЗН – Государственный фонд социальной защиты;

1.3. На базе Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации при МТСЗН – Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации;

1.4. Агентство социальных услуг.

Управление указанными структурами будет осуществляться со стороны правления (в каждом агентстве). Членов правления этих агентств назначает министр труда и социальной защиты населения. Деятельность Агентства социальных услуг и Госагентства социально-медицинской экспертизы и реабилитации финансируется из госбюджета Азербайджана. В связи с этим их штатное расписание и размеры должностных окладов утверждаются со стороны МТСЗН по согласованию с Кабинетом министров.

Кабмину поручено в течение трех месяцев подготовить проекты уставов этих агентств, а также предложения по размеру их уставного фонда. Предприятия социальных услуг, находящихся в настоящее время в подчинении ГФСЗ, должны быть переданы в подчинение Агентства социальных услуг.